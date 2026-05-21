お皿にどっさりと盛られた唐揚げや卵をたっぷり使ったボリューム満点のオムライス。さらに、高くそびえ立つ、山盛りのポテトサラダも迫力満点です。「イット！」の取材班が訪れたのは、東京・板橋区にある人気居酒屋「花門」。この店で提供される“デカ盛りメニュー”は、全て税込み400円という破格値です。大盛キムチチャーハンも400円、また、揚げたての唐揚げはサラダもついて400円です。来店客は「すごいな、ちょっと言葉が出