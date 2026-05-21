平凡社は5月22日、『難しい地名もスラスラ読める!ふりがな日本地図帳』(平凡社地図出版゠編、今尾恵介゠コラム監修)(2,750円)を全国の書店やオンラインブックストアで発売する。『難しい地名もスラスラ読める!ふりがな日本地図帳』(2,750円)「読書」「上田」「神戸」「松前」は、ストレートに読んでOKなのか。「人里(へんぼり・東京都)」「豆酘(つつ・長崎県)」「雄(おんどり・徳島県)」「傍示峠(ぼうじだお・広島県)