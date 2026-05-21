ファミリーマートは6月2日、｢Ristorante Shin Harada｣原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ「牛挽肉のボロネーゼ」(494円)を全国のファミリーマート店舗で発売する。「牛挽肉のボロネーゼ」(494円)同社のプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」のプレミアムライン「ファミマルKITCHEN PREMIUM」の新商品として、東京・銀座の高級イタリアンレストランRistorante Shin Haradaの原田シェフが監修した冷凍パスタが登場する。もちもち食