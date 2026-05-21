Ryzen AI Max PRO 400シリーズAMDは5月21日、商用AI PC、モバイルワークステーション、小型デスクトップ向けとして、Zen 5アーキテクチャベースの新型プロセッサ「Ryzen AI Max PRO 400シリーズ」を発表した。RDNA 3.5 GPUとXDNA 2 NPUを統合しており、単一システム上でのAI、グラフィックス、プロフェッショナルワークロードの実行に適したプロセッサとしている。ASUS、HP、Lenovoなどの主要OEMパートナーが採用を明らかにしてお