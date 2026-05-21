ロジクールは5月21日、ゲーミングキーボードの新製品として、ガスケットマウントの採用で打鍵感を高めつつカスタマイズ性を強く志向した新製品「G512 X 75 有線ゲーミングキーボード「G512 X 75／98」を発売した。レイアウトに応じて75キーレイアウトと98キーレイアウトを用意し、それぞれにブラックとホワイトを用意する。ロジクール、ガスケットマウント採用の有線ゲーミングキーボード「G512 X 75／98」発表ロジクール有線ゲー