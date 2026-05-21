世界が注目する省エネ半導体とは──。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭がMCを務めるテレビ東京系経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』(毎週水曜23:06〜)が20日に放送され、SNSでは「やっぱり、日本の半導体技術はすごい! と誇りたいし、これは誇れそう」などの声が上がった。MCのオードリー・若林正恭現代社会において、スマートフォンのバッテリー問題は死活問題だ。街を歩けば、誰もが電池残量を気にして、モバ