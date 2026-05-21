お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんが2026年5月21日、Xで「警視庁捜査本部」を名乗る非通知の電話を受けたことを明かした。「警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？」金ちゃんは、「これはどういう意図があるのかお聞きしたいです」と切り出し、電話の内容を明かした。「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？あなたが事件の参考人になってるので警察署ま