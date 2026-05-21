Snow Manの阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登場した。【写真】timelesz“ジュニア経験ナシ”の「ひよこ組」メンバー3人が持つ意外な実力「ベンチャーサポート」は起業家支援のプロ、ということで阿部は“新たな挑戦”について聞かれると「ゴルフ」と回答。「Snow Manのメンバーの中に、ゴルフが上手なやつがいまして。向井康二っていうんですけど。彼についていって、