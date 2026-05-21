中東情勢は、貿易にも影響が出ているようです。ホルムズ海峡が事実上封鎖されているので、輸出にも輸入にも影響が出ていて、それが貿易統計でも数字上で明らかになりました。 【写真を見る】“ナフサショック” どこで起きている？｢基礎化学製品｣にも足りているモノと足りていないモノ 4月の貿易収支は、3019億円の黒字で3か月連続の黒字です。詳しく見てみると、輸出は「自動車」が減りました。理由はサウジアラビアなど中東へ