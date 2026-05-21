【芸能界クロスロード】カズレーザーが指摘！ 営業赤字87億円に転落したフジテレビの制作現場で起きている「無駄」と「楽しくないこと」4月期を「過去10年で最大規模の改編」と意気込んでいたフジテレビ。2カ月経った今も、期待された番組は伸び悩んでいる。なかでもカズレーザー司会の「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」が初回から視聴率2％台という関心度の低さ。3回目の放送では前番組の「逃走中」に引