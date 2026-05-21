英ＰＭＩ速報値、５月非製造業が５０割れに悪化ポンド売り圧力に＝ロンドン為替 5月英PMI速報値は製造業が53.7と前回と同水準を維持し、市場予想53.0を上回る一方、非製造業（サービス業）は47.9と前回の52.7や市場予想51.7を大きく下回り、景気判断分岐点の50を下回った。総合指数は48.5と前回の52.6や市場予想51.6を下回り、全体として景気判断分岐点を割り込んだ。 中東関連のうわさでドル売り反応を見せたポ