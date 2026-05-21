(C)AbemaTV, Inc. ABEMAは、6月13日から14日かけて開催される世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間レース」を、国内初となる24時間完全無料生中継で放送する。 ル・マン24時間レースは、フランスのサルト・サーキットを舞台に開催される世界最高峰の耐久レース。1923年の初開催から100年以上の歴史を持ち、F1のモナコGP、アメリカのインディ500と並んで世界三大レースと称されてい