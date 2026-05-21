（新静岡セノバ前から中継竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（竹川 奈々 アナウンサー）ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な食材を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピも合わせてお伝えしていきます。ご紹介してくださるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。さあ気になるおすすめ食材なんですが、きょうは