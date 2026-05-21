◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。フローラＳ２着から臨むエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は、１８頭立てになった１９９２年以降、馬番別で最多の５勝を挙げ、勝率トップ１４・７％の７枠１３番に決まった。過去１０年で見ると、１８年のアーモンドアイ