◆大相撲夏場所１２日目（２１日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）をはたき込み、２敗で首位を守った。前日負け越しが決まった大関・琴桜（佐渡ケ嶽）はこの日から休場、対戦相手の東前頭６枚目・美ノ海（木瀬）は不戦勝となった。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭６枚目・藤青雲（藤島）を寄り切り、６勝６敗。小結・若隆景（荒汐）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）を突き落とし