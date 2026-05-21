■これまでのあらすじ結婚式に同期を招待しようとしたら「考えさせて」と言われてしまった香奈。香奈は母親の教えに従って、麻耶の結婚の際にはお祝いを出していなかった。さゆりの挙式の時には「結婚式は婚活の場」と言ったが、それの何が悪いのかわからない。友人の結婚式に出席するのもタダじゃない。高いご祝儀を払ったんだからせめていい出会いがあるようにって、元を取ろうと頑張って何がいけないんでしょうか？「結婚式って