◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・度会隆輝外野手（２３）が２１日、ヤクルトで１５年間プレーした父・博文氏（５４）を超える通算１７４安打目をマークした。「２番・右翼」で先発出場し、初回１死で迎えた第１打席。三遊間へのゴロが、渋い内野安打となった。３試合ぶりのヒットが記念の一打となった。隆輝は横浜、ＥＮＥＯＳを経て２３年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団し、１年目