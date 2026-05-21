中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月21日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は21日の記者会見で、欧州連合（EU）の欧州委員会が中国の「過剰生産能力」をめぐり新たな貿易ツールの策定を進めているとの報道に関し、EUは二重基準を取るべきではないとし、新たな貿易ツールで中国への差別的な制限措置を講じるなら、中国は断固として対抗措置を取ると表明した。何氏は次のように述べた。貿易黒字があ