ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長が２１日、大阪市中央区の同局で局長定例会見に臨み、奈良市の奈良国立博物館で開催中の特別展「神仏の山吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美―」をＰＲした。会期「後期」の現在は、天下人・豊臣秀吉の絢爛（けんらん）な花見を描いた重文「吉野花見図屏風」が目玉だ。文化庁の文化遺産オンラインによると「桜咲き誇る吉野山域に、参拝者が花を愛でつつ堂宇（どうう＝神社や寺の建物）を