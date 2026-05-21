◇セ・リーグDeNA―広島（2026年5月21日マツダ）DeNAの度会輶輝外野手（23）が初回の第1打席で“父超え”の遊撃内野安打を放った。「2番・右翼」で先発出場。広島・玉村の2球目カットボールを捉えた。これがプロ3年目で通算174安打目。父・博文さんがヤクルト時代に通算11年で残した173安打を超えた。度会は今季、この試合まで41試合で打率・310、3本塁打と好調をキープしている。