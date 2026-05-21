アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒が、29日発売の『BUBKA』7月号の表紙・巻頭グラビアに登場する。巻頭特集では小坂の“情熱の正体”に迫った。【表紙カット】圧倒的存在感…美しく透明感のある小坂菜緒グループの絶対的エースとして日向坂46を牽引する小坂。クールな表情でこちらを見つめる表紙カットに加え、巻頭20ページにわたるグラビアでは、多彩な魅力を余すことなく切り取った。ノースリーブ姿でベッドに横たわる自