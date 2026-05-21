元ヤクルト監督の真中満氏（55）が18日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に出演。開幕前に最下位予想が相次いだ古巣への期待を語った。この日はお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とともにダブルMCを務め、自身のヤクルト監督時代に選手だった坂口智隆氏（41）と上田剛史氏（37）をゲストに迎え、楽しいトークを繰り広げた。実はこの日の番組収録は開幕前。ヤクルトが評論家や