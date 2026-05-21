ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第11戦「スカパー！・JLC杯」が22日、初日を迎える。島川海輝（23＝山口）がルーキーシリーズ連続Vを狙う。前走の下関第10戦を逃げて優勝。インからコンマ09のトップスタート。捲り差してきた竹間をバックで振り切り、通算5回目の美酒に酔った。「追い風がだいぶ強まって1マークは思ったより旋回を外しました。でも、出足には自信があったので」と笑顔で振り返る。4期ぶりのA1復帰に向