この春、関東から阿南市へと移住して、お遍路さんのための宿をオープンさせた男性がいます。決断の背景にある思いは、ズバリ「四国への恩返し」。海外からも多くの宿泊客が訪れる、遍路宿の一日に密着しました。 山々に新緑が芽吹き、風薫る5月。四国の道には、様々な思いで結願を目指すお遍路さんの姿が溢れます。20番札所・鶴林寺と21番札所・太龍寺の間に、2026年4月、新たな遍路宿が出来ました。 （遍路宿 亀