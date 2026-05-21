登山家・野口健の娘で、ミス日本グランプリの野口絵子（22）が21日、自身のXを更新し、「初めてのグラビア撮影」を報告した。【写真】野口健の長女・野口絵子、初めてのグラビア…幻想的な姿絵子は「本日発売、週刊文春5月28日号『原色美女図鑑』初めてのグラビア撮影をしていただきました」と4枚の写真を紹介。「富士山の麓で、素敵な衣装を纏い、素晴らしい写真に仕上げていただきました」と感謝を伝えた。アウトドアコー