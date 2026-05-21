◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C＝6732ヤード、パー72）メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）、同2位の菅楓華（21＝ニトリ、ルーキー藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が68でトップに並んだ。佐久間と藤本は4バーディー、ボギーなし。菅は5バーディー、1ボギーで回った。河本結（27＝RICOH）、荒木優奈（20＝Sky）、菅沼菜々（26＝あいおいニッセ