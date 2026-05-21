コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われている人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）の初公判が21日、東京地裁で開かれた。被告は起訴内容を認めた。XGについては「自分の人生そのもの」と話した。酒井被告は黒いスーツと黒いネクタイ姿で出廷した。3月25日の保釈時に金髪だった髪の毛を黒く丸め、ややふっくらした様子。証言台の前に立ち、林直弘裁判官に職業を聞かれると「音