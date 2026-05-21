え、広告が流れているあいだの暇つぶし？ 片手間にもほどがある…。自分の子が生まれるのに他人事すぎますよね。そして今日に至るまで、家族よりスマホに没頭する夫へのストレスは溜まっていく一方で…!?>>【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部)