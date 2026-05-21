高市早苗首相が、経団連の筒井義信会長との懇談会を来週にも行うことが21日、複数の関係者への取材で分かった。昼食を共にしながら、混乱が続く中東情勢への対応や経済財政運営に関して意見を交わす予定だ。首相が昨年10月に就任して以降、財界トップと個別に会食するのは初めて。経済同友会の山口明夫代表幹事とも6月初旬に実施する見通し。日本商工会議所の小林健会頭とも調整を進めている。首相は自身で「メシ会が苦手」