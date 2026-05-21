大相撲夏場所１２日目（２１日・両国国技館）――大関琴桜が休場し、２横綱２大関が不在。朝乃山も休場し、幕内の休場者は７人。大関以上でただ一人土俵に上がる霧島は関脇琴勝峰をはたき込み、２敗での首位を守った。２敗で首位に並ぶ琴栄峰が朝乃山休場による不戦勝ちで１０勝目。首位に並んでいた翔猿は義ノ富士に押し出され、３敗に後退した。義ノ富士は９勝。関脇熱海富士は取り直しの相撲で藤青雲を寄り切り、星を