兵庫・たつの市の住宅で74歳の母親と52歳の娘の遺体が見つかった事件。凶器が発見されないまま、住宅の中には現金入りの財布が残されていたことが、新たに分かった。近隣住民「優しそうな普通のおばあちゃん」兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中澄惠さんと次女の千尋さんが、血を流して死亡しているのが見つかって、21日で3日がたった。雨の中捜査関係者が次々と入り、現場周辺では21日も現場検証が続けられていた。2人には首や上