2026年5月11日から6月30日まで、東京プリンスホテル（東京都港区芝公園3-3-1）1階「ティーサロン ピカケ」にて「窓辺の紫陽花アフタヌーンティー」が提供されています。憂鬱な梅雨も明るく華やかに窓越しに広がる庭園の紫陽花を眺めながら楽しめるアフタヌーンティーです。紫陽花を思わせるクリームにカタツムリモチーフのホワイトチョコレートがポイントになった「紫陽花モンブラン」、紫陽花が描かれた「紫陽花マカロン」、水面