大仙市では園児から高校生までが協力し合って、田植えを行いました。収穫後は毎年2月に行われる刈和野の大綱引きの綱作りに使われます。田植えを行ったのは西仙北地域の園児から高校生までの約100人です。雨の中、みんなで元気よく苗を植えました。記者「田植えどうですか？」児童「楽しいです、でも結構大変」「頑張った結晶です、もっと頑張ります」21日に植えた苗は、収穫後、毎年2月に行われる刈和野の大綱引きの綱作りに使わ