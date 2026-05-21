市街地でのクマの目撃が相次いでいる県内。221日も秋田市御所野の住宅地で複数の目撃がありました。こうした中、市営住宅の敷地にクマがとどまったことを想定した訓練が大館市で行われ、地元の猟友会や市の職員などが緊急銃猟を安全に行う手順を確認しました。訓練には、地元の猟友会や大館市、警察などが参加しました。、市営住宅の敷地内にクマが出没し、屋外に放置されていた生ゴミの近くにとどまっている想定で、緊急銃猟を行