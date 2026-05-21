寺や神社を狙った窃盗や窃盗未遂事件が、県内で相次いでいます。誰でも比較的自由に立ち入ることができる寺や神社。ガラスを割って建物内に侵入しようとするケースも確認されていて、注意が必要です。こちらは県内の寺に設置された防犯カメラの映像です。先月30日の午前4時前、車のものとみられるライトが映し出されます。その後、現れたのは…顔を布のようなもので覆った2人組。防犯カメラを気にしているようにも見えます。