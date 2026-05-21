東京証券取引所が２１日に発表した５月第２週（５月１１～１５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５５７２億８２２５万円と７週連続で買い越した。前週は１兆２３５１億２８２２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は７２７１億円の売り越し。現物・先物の合計では１６９９億円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は１兆１３３１億円の買い