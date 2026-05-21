岡山県新見市で「カルスト大根」の出荷が始まりました。今年は、天候にも恵まれ、品質のよいものが育っているということです。 【写真をみる】一つひとつ手作業で丁寧に洗われる大根たち 甘さとみずみずしさが特徴の「カルスト大根」です。 新見市の草間・土橋地区に広がる標高400メートルのカルスト台地の昼夜の寒暖差や水はけのよさをいかして生産される特産品です。 今年は、3月と4月に雨が多かったことから順調に生