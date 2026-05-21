アフロが、1stアルバム『無職覚醒』を7月29日にリリースする。 （関連：『EIGHT-JAM』を機に辿るさだまさしの名曲“マニア”カズレーザー、上白石萌音、MOROHA アフロらとの縁） 同作は、現在活動休止中であるMOROHAのMCアフロが、アフロ名義でリリースする初のアルバム。収録内容は未発表で、PONY CANYON INC. / YY GAYAGAYA RECORDSからのリリースとなる。 リリースに伴い、全国