日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円０２～０４銭と前日に比べ０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円５８～６２銭と同１９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０７～０８ドルと同０．００１５ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS