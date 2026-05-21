IBJは、約2万人の成婚データを分析した「2025年 IBJ 成婚白書」の第五弾として、女性の年収と成婚率、および共働き時代における“世帯年収”に関する分析結果を公開しました。分析の結果、女性の高年収は成婚の妨げにならず、年収を公開している女性の成婚率は非公開の約1.8倍に達することが判明。共働きを前提に「世帯年収」を重視する結婚観の広がりが、成婚カップルの8割以上が世帯年収1,000万円を超えている実態から浮き彫りと