あきんどスシローは5月15日より、「桃すぎるパフェ」や「アサイーのワッフルボウル」を全国のスシローにて販売開始しました。■白桃＆すもものアイスを楽しむ桃づくしのパフェ「桃すぎるパフェ」（380円〜）は、白桃とすももを使用したアイスや、桃の果肉がごろっと入ったソースに、ミルクプリンをあわせたパフェです。「アサイーのワッフルボウル」（380円〜）は、ワッフルボウルにアサイーシャーベット、ヨーグルト風ムース、九