※このコラムは『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 エピソード1〜9のネタバレを含みます。■山崎さん里菜さんの背後霊かな？くらいバックハグしてるとうとう最後の2人に絞られたバチェロレッテの旅は、対照的な2名が残ることとなりました。1人はバチェロレッテである里菜さんを一人の女性にしてくれる、ゴルフ事業 経営・山崎至さん。もう1人は友人のように対等な関係で、里菜さんを笑顔にするプロレスラー・安齊勇馬さん。