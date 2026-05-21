技巧派MFが、スパイクを脱ぐ決断を下した。FC岐阜でプレーする元日本代表MFの山田直輝は５月21日、自身のXを更新。現役引退を発表した。山田は浦和レッズのアカデミー出身で、2008年に２種登録選手としてトップチームに登録。17歳でJリーグデビューを飾り、10代ながら鮮烈な活躍を見せ、一躍脚光を浴びた。その後は18歳で日本代表にも初選出され、将来を嘱望される存在に。しかし度重なる大怪我に苦しみ、長期離脱を繰り返し