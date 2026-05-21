JFA（日本サッカー協会）は21日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨む日本代表のメンバー変更を発表。MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が不参加となり、代わってDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ※MLS）を追加招集することを発表した。同試合は、北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合の位置付けで、同大会に臨む日本代表の26名の選手が参加予定