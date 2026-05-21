ビッグニュースだ。日本サッカー協会が５月21日、日本代表に関するリリースを発表。５月31日に開催されるアイスランド戦において、鎌田大地選手（クリスタル・パレス）が不参加となり、吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を新たに招集すると伝えた。森保ジャパンは国立競技場でアイスランドと壮行試合を実施後、今夏の北中米ワールドカップに臨むにあたり、事前キャンプ地のメキシコに渡る。クリスタル・パレスの一員