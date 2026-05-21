【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の小坂菜緒が、『BUBKA』7月号（5月29日発売）の表紙・巻頭グラビアに登場。発売に先がけ、表紙カットが公開された。 ■日向坂46のメンバーたちが、それぞれの立場から現在地を語る グループの絶対的エースとして日向坂46を牽引する小坂菜緒。クールな表情でこちらを見つめる表紙カットに加え、巻頭20ページにわたるグラビアでは、彼女の多彩