【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして注目を集める“ふみの”の素顔に迫る3ヵ月連続撮り下ろし特番『シンガーソングライター“ふみの” ～My Book～』の第3弾が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて5月28日23時より放送される。 ■作詞作曲を手掛けた新曲「よくあるはなし」のイン