日本卓球協会は21日、9月20日から28日にかけて愛知県で行われるアジア競技大会・卓球競技の各選手のエントリー種目を発表。選出されていた男女5人ずつが、団体、シングルス、ダブルスの計7種目に振り分けられた。“アジア版オリンピック”とも呼ばれるアジア競技大会に臨む日本女子の布陣に対し、ライバル中国メディアも反応を示している。 ■張本美が4種目にエントリー 中国・杭州で開催された2023年大会以来、3