上海税関の統計によると、長江デルタ地域の1〜4月の輸出入総額は前年比15．9％増の6兆1400億元（約141兆2200億円）に達し、同期として過去最高を更新した。全国の輸出入総額に占める割合は37．8％となった。このうち、輸出額は前年比13．6％増の3兆8300億元で、全国輸出総額の41％を占め、輸入額は同20．1％増の2兆3100億元で、全国輸入総額の33．5％を占めた。人民日報が伝えた。長江デルタ地域の「一帯一路」共同建設国との輸出