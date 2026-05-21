人型ロボットが展示エリアから家庭や物流、製造など実際の応用シーンへの進出に従い、量産が加速し、川上コア部品の需要が急増しています。人型ロボット産業は量産化と商業化の両輪によって駆動される新たな段階に入りました。データによると、中国国内の人型ロボット出荷台数は2025年に1万8000台に達しました。2026年には6万2500台に増加する見込みです。人型ロボットは技術の進歩と応用シーンの拡大に伴い、今年に入り、川上と川